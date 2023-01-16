«Мобильная связь и интернет появились в 68 деревнях и селах республики»

«Ъ-Удмуртия» запустил проект «ГОДные итоги», где предприниматели, представители власти и эксперты отвечают на три важных вопроса 2022 года. Они рассказали о главных цифре, выборе и желании прошедшего года.

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— Назовите главную цифру года 2022

— Цифра 2022 года — 96,9%. Это процент населения Удмуртии, который охвачен мобильной связью и интернетом в стандарте 4G.

В 2020 году в рамках стратегии цифровой трансформации республики мы поставили перед собой целевой KPI. Планировалось, что к 2024 году проникновение 4G составит 97% и голосовой связи 2G — 99,5%. Однако уже к концу этого года мы максимально приблизились к прогнозной цифре по мобильному интернету, а показатель по «голосу» на сегодняшний день составляет уже 99,8%.

Добиться таких результатов удалось, благодаря федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН) и региональному проекту «Сельсовет», в рамках которых вышки связи устанавливаются в небольших населенных пунктах, где операторы не могут самостоятельно с экономической точки зрения построить вышки. Проекты позволили в разы увеличить объемы строительства инфраструктуры связи.

В этом году мобильная связь и интернет появились в 68 деревнях и селах. На 2023 год уже запланированы работы по «Сельсовету» — 17 вышек. Также в конце декабря станут известны результаты нового голосования по адресной программе УЦН — это еще 40 объектов в 2023 году.

— Каким был ваш главный выбор года?

— Главным выбором этого года стало решение делать ставку на детальное погружение в процессы. Это процессы оказания услуги, обработки документов, обслуживания зданий, создания ценностей. В кайдзен это называется «ходить на гембу», лично посещать место выполнения рабочего процесса. Например, так мы делаем обходы инфраструктуры МФЦ: приходим в места, где оказываются услуги гражданам или ведется обработка заявок по услугам, принимаются телефонные звонки, анализируем оснащение школ в части ИТ-образования и т.д.

Именно такая практика позволяет вносить корректировки в работу, принимать управленческие решения, которые учитывают как мнение сотрудников «с земли», так и желание руководства. А в целом это формирует внутреннюю культуру эффективно управлять ресурсами и процессами, позволяет быстро реагировать на изменения и искать нестандартные решения вместе с участниками процессов.

— Какое ваше главное новогоднее желание?

— Если говорить в профессиональной плоскости, то здесь мое желание и цель — доступность связи и интернета, а также максимальный переход на использование цифровых сервисов у наших граждан без посещения органов власти. Очень много уже сделано, поэтому важно, чтобы сами жители Удмуртии использовали цифровые сервисы каждый день для собственного комфорта.

Желаю жителям республики, коллегам из отрасли, друзьям и знакомым — крепкого здоровья, семейного счастья, найти для себя любимое дело и заниматься именно им!