Банк России выпустит памятную монету с изображением Рыбинска

Банк России выпустит в 2023 году памятную монету из серии «Древние города России», она будет посвященная Рыбинску, следует из плана выпуска памятных монет на 2023 год, размещенного на сайте Банка России. Номинал монеты — 10 руб., планируемый тираж — 1 млн штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Монеты с изображением старинных русских городов выпускаются с 2002 года, серия насчитывает уже 45 монет. Но до сих пор монет с изображением городов Ярославской области не было, Рыбинск будет представлен на памятной монете первым.

Монета будет выполнена из стали, латуни и никеля с гальваническим покрытием. В разработке дизайна принимали участие сотрудники рыбинской администрации. Однако внешний вид монеты держится в тайне до момента ее выпуска.

«Памятные монеты отражают значимые события в истории страны, ее культуры, спорта, науки, военных подвигов, сохраняют память о выдающихся личностях, памятниках архитектуры и зодчества. Их общая задача – увековечить в монетной чеканке то, чем по праву гордится русский народ. Так пишется своеобразная летопись уникальных достижений нашей страны»,— рассказала заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу без всяких ограничений.

Вероника Макарова

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале