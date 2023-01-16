В Башкирии появилась лаборатория по проведению экспертизы пчел и меда

Минсельхоз России присвоил межрегиональному центру по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкирии АНО «Алтын Солок» («Золотая борть») статус лаборатории по проведению молекулярно-генетической экспертизы медоносных пчел и медовой продукции. Об этом в соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Ни в одном другом регионе прежде таких исследований не делали – анализировали только по внешним признакам. Ранее, в 2022 году, центр «Алтын Солок» уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы. Благодаря двум этим событиям мы станем первыми в стране в селекции и племенном воспроизводстве пчел на основе генетики», — говорится в сообщении.

АНО «Алтын Солок» создано в 2020 году для сохранения аборигенной популяции среднерусской пчелы, а также для проведения в 2021 году 47-го конгресса международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Однако во время пандемии коронавируса конгресс перенесли на сентябрь 2022 года, а затем из-за начавшейся специальной военной операции международная организация пчеловодов отказалась проводить «Апимондию» в России.

Влада Шипилова

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