Автопредприятие подало в суд на мэрию муниципалитета в Тюменской области

ООО «Аромашевопассажиравтотранс» (ООО «АПАТ») подало обращение в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать недействительными результаты торгов на регулярные перевозки пассажиров в Аромашевском муниципальном районе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В 2020 году мэрия района проводила открытый конкурс на выполнение работ по регулярным перевозкам. В результате торгов победителем оказалось ООО «ЗапСибАвто», с которым и заключили контракт. Однако истец считает, что сторонами был заключен картельный сговор, и муниципальный договор должен быть признан недействительным. В деле так же фигурирует ООО «Триада» как один из участников сговора.

Решение о принятии иска Арбитражный суд будет принимать в течение пяти дней.

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