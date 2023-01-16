Дни празднования 80-летия Сталинградской битвы в Волгоградской области сделают выходными

В Волгоградской области планируется объявить дополнительные выходные дни. Они будут приурочены к празднованию 80-летия Сталинградской битвы, которое пройдет в регионе 1 и 2 февраля.

В областной администрации рассказали о ходе подготовки к празднованию.

Губернатор Андрей Бочаров отметил, что подготовка завершается – в основные дни запланировано 250 мероприятий. Среди поручений главы региона отдельно отмечены детальная проработка участия в мероприятиях фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны – они должны быть обеспечены транспортом, медицинским и социальным сопровождением, комплексная безопасность в регионе, информирование жителе.

Губернатор ждет предложений по объявлению дополнительных выходных дней в Волгоградской области в дни празднования 80-летия Сталинградской битвы.

Марина Ковалева