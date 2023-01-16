Власти Казани продлили мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2023 года

В Казани мораторий на проведение проверок бизнеса был продлен до конца этого года. Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.

По его словам, в прошедшем году внимание уделялось профилактике правонарушений.

Напомним, мораторий на проведение проверок бизнеса в Казани был введен в марте прошлого года. Решение принял мэр города Ильсур Метшин. Бизнесменов перестали штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут рисков для жизни и здоровья горожан.

"Ъ-Казань"