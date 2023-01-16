Минздрав Башкирии подготовил проект модернизации скорой помощи

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Башкирии Радием Хабировым 13 января в Уфе поручил «обратить особое внимание на службу скорой помощи», сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.
«Мы наши болячки знаем, над ними надо работать, но, если нам президент об этом сказал, я жду от вас предложений», — обратился Радий Хабиров к министру здравоохранения Башкирии Айрату Рахматуллину.
По словам главы регионального минздрава, за прошедшие выходные был подготовлен проект модернизации службы скорой медицинской помощи, который будет представлен для ознакомления на следующей неделе.