Минздрав Башкирии подготовил проект модернизации скорой помощи

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Башкирии Радием Хабировым 13 января в Уфе поручил «обратить особое внимание на службу скорой помощи», сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.

«Мы наши болячки знаем, над ними надо работать, но, если нам президент об этом сказал, я жду от вас предложений», — обратился Радий Хабиров к министру здравоохранения Башкирии Айрату Рахматуллину.

По словам главы регионального минздрава, за прошедшие выходные был подготовлен проект модернизации службы скорой медицинской помощи, который будет представлен для ознакомления на следующей неделе.

Карина Мамаева

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