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В Челябинской области отремонтируют почти 190 км дорог в рамках нацпроекта

Утвержден список объектов, которые отремонтируют Челябинской области в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Объем финансирования превышает 5 млрд руб., из которых 1,9 млрд федеральные средства, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

В 2023 году в рамках нацпроекта планируется построить, реконструировать и отремонтировать 44 участка дорог общей протяженностью 189,2 км. Самыми крупными объектами станут участки дорог Кузяшева – Акбашева – Марксист протяженностью 19,6 км, Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (15,4 км), Южноуральск – Магнитогорск (15,5 км). Здесь планируются капитальные ремонты. В Челябинске на средства нацпроекта собираются построить новые участки дорог на трех улицах: 2-я Эльтонская – от Трашутина до берега Первого озера, Молдавская – от проспекта Победы до 250-летия Челябинска и Бейвеля – от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта. Кроме того, в региональном центре запланирован ремонт моста через реку Миасс у поселка Першино. В Магнитогорске отремонтируют 11 км дорог на семи улицах.

По данным министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, за пять лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтировали более 1 тыс. км автодорог. В 2022 году работу выполнили на 66 объектах регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 256 км автодорог на сумму 4,7 млрд руб.

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