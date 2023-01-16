В 2023 году продолжится ремонт трассы М8 «Холмогоры»

В текущем году будут отремонтированы новые участки трассы «М8» и дороги Р132 «Золотое кольцо», сообщает правительство области. Так в трех км от поселка Петровского в сторону Ростова трассу расширят до четырех полос. Основные работы уже закончены. До конца ноября уложат асфальт, сделают тротуары и нанесут разметку. Вместе с этим в Ростовском направлении переложат асфальт на участках протяженностью 12 км.

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Расширять трассу будут и при подъезде к Ростову со стороны Москвы. Вместе с земляными работами запланировано переустроить сети связи и водопровода, установить светофоры, дорожное освещение и тросовое ограждение. Работы планируют завершить к 2024 году.

Также в этом году завершится ремонт моста через реку Ишню, начатый в прошлом году. Здесь будут выполнены работы по устройству мостового полотна и локальных очистных сооружений.

Также ремонт дороги в 2023 году планируется в районе Большого села — на участке общей протяженностью 18 км заменят асфальт. Это федеральная дорога туристического маршрута Золотого кольца России. Кроме того запланировано завершение разработки проекта на капитальный ремонт на трех участках дороги от Ярославля до Углича.

Вероника Макарова

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