Больше 5 млн рублей субсидии выделят для замены лифтов в Ижевске в 2023 году

В столице Удмуртии в 2023 году выделят 5,3 млн руб. из муниципального бюджета для софинансирования замены порядка 40 лифтов. Как сообщает пресс-служба администрации города, поддержка позволит частично возместить стоимость лифтового оборудования и произведенных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Напомним, организациям, которые проводят капремонт лифтов, из регионального бюджета предоставляется субсидия в размере 14% от общей стоимости работ. Дополнительно жители ижевских многоэтажек могут получить субсидию 6% из муниципального бюджета. Так, за четыре года действия программы в Ижевске заменили 187 лифтов в 98 многоквартирных домах, а общий размер субсидий составил почти 22 млн руб.