В Динском районе из-за лопнувшей автоцистерны работник нефтебазы попал в больницу

В Динском районе работник нефтебазы был госпитализирован с травмами, полученными из-за лопнувшей автоцистерны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Автоцистерна лопнула из-за паров топлива. Она была пустой. Травмы получил один из работников. В настоящее время он находится в больнице с переломами обеих ног»,— прокомментировали «Ъ-Кубань» в ведомстве.

По данным Telegram-канала Кurаtor23, инцидент произошел на территории ООО «С.А.С.», куда автоцистерна прибыла для заправки. Уточняется, что в результате происшествия мужчина упал со смотровой вышки на землю. Также были повреждены близлежащие строения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram