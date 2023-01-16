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В Саратове назначен глава инвесткомитета в строительстве

На должность заместителя начальника комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области назначен Валерий Пруцков. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Господин Пруцков приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня. На него также возложены обязанности председателя комитета, поскольку руководящая должность сейчас вакантна – предыдущий председатель Роман Карякин покинул ее по собственному желанию на прошлой неделе.

Марина Ковалева

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