В Курганской области двух граждан осудили за хищение 2 млн рублей у предпринимателя

Курганский городской суд огласил приговор по уголовному делу двух граждан, обвиняемых в хищении средств работодателя на 2 млн руб. Они признаны виновными в присвоении в особо крупном размере. Каждой назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что сотрудницы работали в Кургане на индивидуального предпринимателя. С июля 2015 по декабрь 2020 годов они вносили в установленную на рабочем компьютере программу ложные сведения — указывали завышенные суммы поступлений на расчетный счет ИП. Так они похитили у предпринимателя 2 млн руб. Обвиняемые полностью возместили ущерб. На суде они частично признали вину.

Приговор вступил в законную силу.