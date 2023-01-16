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В муниципалитете Ульяновской области на девяти улицах обнаружены неубранный снег и наледь

Прокуратура уличила администрацию МО «Мулловское городское поселение» в некачественной очистке тротуаров и пешеходных дорожек муниципалитета от снежных масс и наледи. Речь идет об участках на ул. Красноармейской, Комсомольской, Физкультурной, Пушкина, Некрасова, Промышленной, Клубной, Маркова и Почтовой в поселке Мулловка. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«В результате прокурорского вмешательства орган власти организовал проведение работ по регулярной очистке общественных пространств от снежных масс и наледи»,– говорится в сообщении.

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Ранее аналогичная проблема была выявлена в поселке Вешкайма. Чиновники также решили ее после вмешательства контрольного органа.

Георгий Портнов

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