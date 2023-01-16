Фонд президентских грантов выделил Нижегородской области 35 млн рублей

Нижегородская область получит дополнительные 34,8 млн руб. из Фонда президентских грантов на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего Фонд распределил между 81 регионом 2 млрд руб. средств, которые субъекты смогут потратить на собственную конкурсную поддержку НКО.

Кроме того, по итогам первого конкурса 2023 года прямую поддержку от Фонда на сумму 125,3 млн руб. получат 58 некоммерческих организаций из Нижегородской области.

Анастасия Еремина