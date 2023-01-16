Муниципалам Ленобласти отказали в изъятии земли у крупного стройхолдинга «Эврика»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал недействительным постановление главы администрации МО «Тельмановское сельское поселение» об изъятии 3 Га земли в Тосненском районе Ленобласти. Права на нее принадлежат ООО «Эврикан» (входит в ГК «Эврика»), пишет «Деловой Петербург».

В администрации МО указывали, что компания перекопала землю вдоль региональной дороги вплоть до образования оврага, который затруднял доступ местных жителей к своим дачным участкам и кооперативу «Волков лес», а также к мемориалу «Ижорский таран». Стороны разрешить спорную ситуацию в досудебном порядке не смогли: компания на обращения чиновников не реагировала. Администрация приняла решение изъять земельный участок, который какой-либо коммерческой ценностью не обладает и использоваться иным способом, кроме как дорога, не может, считают участники рынка.

Судебный процесс из-за изъятия земли начался еще в апреле 2021 года, первые две инстанции встали на сторону чиновников. Однако при повторном рассмотрении арбитража Петербурга муниципалы не смогли доказать, что реконструкция этой дороги предусмотрена.

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