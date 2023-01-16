Державшей сыновей на цепи жительнице Удмуртии отказали в восстановлении родительских прав

В Удмуртии суд рассмотрел иск о восстановлении родительских прав в отношении жительницы поселка Кез, которая жестоко обращалась со своими сыновьями 2011 и 2013 года рождения. Как сообщает пресс-служба Кезского районного суда, женщину в 2021 году осудили, поскольку она систематически избивала детей и применяла пытки, в том числе держала на холоде и сажала на цепь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В октябре прошлого года женщина обратилась в суд с иском, в котором просила восстановить ее в родительских правах. Жительница Кеза указала, что судимость снята, а она осознала свое поведение и отношение к воспитанию детей. Кроме того, женщина наблюдалась клиническим психологом, регулярно посещала своих детей и поддерживала с ними общение.

Однако допрошенные в заседании эксперт, специалисты и свидетели указали, что прошедшего времени недостаточно и о положительных основаниях судить преждевременно. В результате этого суд в восстановлении родительских прав отказал.