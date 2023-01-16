Президент Украины ввел санкции против руководителей СМИ Башкирии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении ограничительных мер в отношении 198 человек, сообщается на официальном сайте его офиса. Под санкции попали гендиректор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, гендиректор холдинга «РБК-Уфа» Равиль Ватолин, бывший директор канала «Вся Уфа» Азамат Янбердин и гендиректор радиостанции Business FM в Уфе Станислав Челнынцев.

Срок применения санкций — десять лет, ограничительные меры предполагают блокировку активов, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, лишение госнаград Украины и другое, сообщает «РИА Новости».

В октябре прошлого года под санкции Владимира Зеленского попали, в том числе глава Башкирии Радий Хабиров, певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, действующий депутат Госдумы от Башкирии, бывший мэр Уфы Павел Качкаев, а также республиканские предприятия «ОДК-УМПО», КумАПП, «НефАЗ», Учалинский горно-обогатительный комбинат.

Венера Хисамова

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