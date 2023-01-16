Участок с жилыми домами в Металлургическом районе Челябинска отдадут под реновацию

Согласовано решение о комплексном развитии территории площадью 0,7 га в Металлургическом районе Челябинска. Соответствующее распоряжение принято министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и направлено в администрацию регионального центра для организации аукциона, сообщила заместитель главы по правовым вопросам Надежда Рыльская на аппаратном совещании в мэрии сегодня.

Участок под КРТ расположен в границах улиц Электростальская, Минина, Пожарского и Шоссе металлургов. В рамках проекта планируется расселить три жилых дома общей площадью более 1,5 тыс. кв. м. Градостроительный потенциал участка – 15 тыс. кв. м. По словам, Надежды Рыльской, аукцион на право заключения договора о КРТ планируется провести в первом квартале этого года.

Кроме того, вице-мэр сообщила, что 26 января состоятся аукционы по двум территориям, решения о комплексном развитии которых были приняты по инициативе города в 2022 года. Это участок в центре Челябинска – в границах улиц Плеханова, Тимирязева, Свободы и Пушкина. А также территория в Тракторозаводском районе, ограниченная проспектом Ленина, улице Артиллерийской и автодорогой «Мередиан».