В 2023 году на развитие спорта в Башкирии направят 6,8 млрд рублей

В текущем году в Башкирии на развитие спорта направят 6,8 млрд руб., что позволит довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до 73,3%. Об этом в своем telegram-канале сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам премьер-министра, в 2023 году в республике отметят 100-летие федерального и регионального министерств спорта, в связи с чем «планируется привлечь особое внимание к занятиям физической культурой, где тематическими мероприятиями должны быть охвачены не менее 250 тыс. жителей республики».

Карина Мамаева

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