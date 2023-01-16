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Осужденного за развращение подростков саратовца обвиняют в новых преступлениях

Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Ему вменяются ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц) и два эпизода ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера), уточнили в СУ СК.

По версии следствия, с мая 2016 по январь 2017 года, житель города, которому сейчас 55 лет, через интернет развращал девочек 12-15 лет, проживающих в Омской области, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

Обвиняемый ранее был осужден за совершение аналогичных преступлений – его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима, однако против него завели новые уголовные дела.

Вину в инкриминируемых деяниях гражданин не признает.

Марина Ковалева

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