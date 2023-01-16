Все школы Бахчисарая экстренно эвакуируют из-за письма с угрозой минирования

В крымском Бахчисарае проводят эвакуацию школ из-за письма с угрозой минирования. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на главу города Дмитрия Скобликова.

Сообщение о возможной закладке взрывоопасного устройства в школах Бахчисарая поступило утром на электронный адрес мэрии. В настоящее время на местах работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Накануне подобное сообщение получили власти Керчи. В городе также провели эвакуацию. Аналогичные угрозы поступали в суды и другие учреждения Крыма, но сведения ни разу не подтвердились.

Анастасия Донскова

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