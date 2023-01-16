Экс-заместитель главы администрации района в Башкирии обвиняется в получении взятки

Бывший заместитель главы администрации Краснокамского района 35-летний Радиф Аксанов обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Нефтекамска.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в сентябре 2022 года к чиновнику обратился индивидуальный предприниматель с просьбой организовать добычу и вывоз песка объемом 2 тыс. куб. м с территории садоводческого товарищества в Краснокамском районе без торгов. Обвиняемый пообещал помочь предпринимателю за взятку.

При получении 15 тыс. руб. из оговоренных 200 тыс. руб. чиновника задержала полиция. Радиф Аксанов частично признал вину и уволился по собственному желанию.

Уголовное дело передано в Нефтекамский городской суд.

Майя Иванова

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