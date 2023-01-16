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Челябинцев попросили не бросать пищевой мусор в баки для раздельного сбора отходов

Мэрия Челябинска призывает горожан не бросать смешанные пищевые отходы в баки для раздельного сбора. Управляющим компаниям и ТСЖ поручат провести разъяснительную работу среди жителей. Это вопрос обсуждали сегодня на аппаратном совещании в администрации города.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что с начала этого года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил в Челябинске более 800 желтых контейнеров для раздельного сбора мусора. В них необходимо складывать только стекло, пластик, картон и алюминиевую тару. Однако горожане бросают туда, непригодный для вторичной переработки мусор. «К сожалению, мы видим, что в этих баках размещают бытовые отходы, которые не подвержены сортировке. Убедительная просьба к горожанам, смешанные пищевые отходы размещать в обычные баки. Как правило, они зеленого или синего цвета»,– сказал Александр Астахов. По его словам, в среднем отходы из желтых контейнеров вывозят раз в неделю.

Глава города Наталья Котова поручила вице-мэру проработать с управляющими компаниями и ТСЖ вопрос о проведении разъяснительной работы среди жителей многоквартирных домов по поводу новых баков для раздельного сбора ТКО.

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