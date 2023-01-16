РБК: власти ЕАЭС обсудят ограничение иностранного владения маркетплейсами

Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут получить возможность предъявлять специальные требования или вводить ограничения на работу торговых интернет-площадок с долей иностранных граждан в капитале свыше 49% или более 1/3 — в руководящем органе, пишет РБК. Однако требования не будут распространяться на капитал и граждан стран—членов союза.

Советующие изменения предлагается внести в соглашение об электронной торговле в ЕАЭС. 10 января Минэкономразвития направило документ в другие профильные ведомства и участникам рынка. Если он будет согласован внутри России, его направят на обсуждение в Евразийскую экономическую комиссию, где его должны будут подписать входящие также в ЕАЭС Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Представитель Минэкономразвития указал РБК, что на данный момент поправки в соглашения находятся на стадии обсуждения. При этом один из участников, знакомых с рассмотрением вопроса, указал, что предлагаемые изменения могут сделать «некую страховку, защитить внутренних потребителей», поскольку площадки электронной торговли относятся к «уязвимой критической инфраструктуре».

Осенью 2021 года Россия Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия утвердили «дорожную карту» для создания «благоприятных условий развития электронной торговли». Объединения, сформированные в рамках «карты» должны были разработать правила для своих участников, а также «защищать интересы граждан и предпринимателей». В мае 2022 года ассоциации электронной торговли стран ЕАЭС подписали соглашение о создании Единой Евразийской Ассоциации интернет-торговли.

Милена Костерева