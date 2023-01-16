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обновлено 09:02

Экс-депутат краевого заксобрания получил ранение на Украине

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, принимающий участие в боевых действиях на Украине, получил ранение.

Фото: телеграм-канал поZывной «Депутат»

Фото: телеграм-канал поZывной «Депутат»

«В принципе, ничего страшного: осколок прошел насквозь под губой и выбил левый клык,— написал господин Григоренко в своем телеграм-канале.— Но если бы осколок прошел мимо зуба, я бы с вами, наверное, не разговаривал».


Сейчас бывший депутат находится в госпитале. После выздоровления он намерен вернуться на фронт.

Александр Григоренко проходит службу в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. До начала нынешнего конфликта он участвовал в боевых действиях в 2014 году в составе народной милиции ЛНР.

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