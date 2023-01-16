На Кубани в 2023 году построят 45 спортобъектов

В Краснодарском крае в 2023 году планируют построить 45 объектов спортивной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Среди прочих в крае построят 11 центров единоборств. До конца 2024 года такие объекты появятся во всех муниципалитетах Кубани. Один из таких центров открыли в Каневском районе. Спорткомплекс занимает площадь в 1,5 тыс. кв. м. В здании расположены медблок, тренерские и инвентарные помещения, раздевалки, комната отдыха и спортзалы.

Центр передали спортшколе «Легион», в которой занимаются более 1 тыс. воспитанников. Сообщается, что за одну смену комплекс сможет принять 40 человек.

Анастасия Донскова

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