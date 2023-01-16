В Таганроге прекращена работа социального приюта для бездомных

Учреждение для помощи лицам без определенного места жительства, расположенное в Таганроге по адресу ул. Пальмиро Тольятти, 28/3, закрыто. Об этом жителей города информирует управление социальной защиты населения города.

По данным ведомства, приют прекратил свою деятельность с 1 января 2023 года в связи с созданием нового учреждения – кризисного центра помощи женщинам.

«Решение о закрытии Социального приюта принималось на основании многочисленных обращений жителей микрорайона «Дубки» г. Таганрога, поступающих в адрес Администрации Президента Российской Федерации, Губернатора Ростовской области, Министерства труда и социального развития Ростовской области, Городской Думы города Таганрога и Администрации города Таганрога», – уточняется в сообщении УСЗН Таганрога.

Лица без определенного места жительства смогут получить помощь в аналогичных социальных учреждениях Ростовской области в Волгодонске, Ростове, Шахтах, Каменске-Шахтинском и Сальске.

Анастасия Назарова