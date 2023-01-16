В ДТП в Челябинской области погибли три человека

В результате столкновения двух автомобилей на автодороге между селом Малояз и поселком Кропачево погибли три человека. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщают в поисково-спасательной службе Челябинской области.

ДТП произошло вчера примерно в 16 часов. Возле стоянки большегрузов легковая Chery столкнулась с тентованной «ГАЗелью». Водителя коммерческого фургона зажало под задней частью припаркованной на обочине фуры — ему серьезно травмировало нижние, верхние конечности и грудную клетку. Находившиеся в автомобиле Chery двое взрослых погибли на месте ДТП, ребенок — по дороге в больницу.