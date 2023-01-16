«Росморпорт» хочет купить паром за 510 млн рублей для поставки на Кубань

Запрос цен поставщиков для закупки автомобильно-пассажирского парома с отправкой в Краснодарский край объявило ФГУП «Росморпорт». Начальная цена контракта составляет 510 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Подача заявок открыта до 23 января. Подведение итогов состоится 3 февраля текущего года. Новый паром будет использоваться для нужд организации.

Курсирование грузопассажирских паромов из Краснодарского края в Крым возобновили с осени 2022 года после теракта на Крымском мосту. В настоящее время на Керченской переправе работают паромы «Керченский 2», «Лаврентий» и «Мария».

Анастасия Донскова

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