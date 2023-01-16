Начата проверка по факту ДТП в Башкирии, в котором погиб 12-летний мальчик

Прокуратура Салаватского района взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погибли трое человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Авария произошла днем 15 января на дороге Кропачево-Месягутово-Ачит в Салаватском районе. Столкнулись автомобиль Chery Very и встречная грузовая «Газель». От удара «Газель» отбросило в стоящий на обочине грузовик Mercedes, а легковой автомобиль — в припаркованный лесовоз Volvo. Два пассажира Chery погибли на месте до приезда скорой медпомощи, также при транспортировке в больницу скончался 12-летний мальчик. Водителю «Газели» потребовалась медпомощь.

Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии намерен ходатайствовать перед прокурором района о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Влада Шипилова

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