В Челябинске дорожников оштрафовали на 3,1 млн рублей за снежные кучи в январе

С начала 2023 года администрация Челябинска предъявила дорожным подрядчикам штрафы на общую сумму 3,1 млн руб. за некачественную уборку снега. Размер санкций, выставленных организациям в декабре прошлого года, превысил 6,4 млн руб. Об этом рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов на аппаратном совещании в мэрии сегодня.

По его словам, всем подрядным организациям поставили задачу устранить все предписания по вывозу снега, очистке дорог, тротуаров и остановок до 17 января (включительно). «Так как на конец недели прогнозируется кардинальное изменение погоды – осадки в виде дождя и мокрого снега, переход через ноль, снегопады. Поэтому максимально стоит задача привести дорожную сеть в порядок»,– сообщил Андрей Ксензов.

По данным вице-мэра, на прошлой неделе с улиц Челябинска вывезли более 118 тыс. кубометров снега на снегосвалку. На дорогах работали 459 единиц техники и более 500 рабочих.