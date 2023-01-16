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обновлено 09:00

Имена погибших участников СВО увековечат на Аллее мужества в Глазове

В Глазове на Аллее мужества увековечат имена жителей, которые погибли при выполнении боевого долга в ходе специальной операции. Их имена появятся на табличках рядом с военнослужащими, воевавшими в Афганистане, Сирии и Чечне. Об этом сообщает глава Глазова Сергей Коновалов во «ВКонтакте».

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Данное решение было принято совместно с семьями погибших, ветеранами боевых действий и военным комиссаром. 16 января таблички снимут для замены информации. Работы планируется завершить к 15 февраля.

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