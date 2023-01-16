Имена погибших участников СВО увековечат на Аллее мужества в Глазове

В Глазове на Аллее мужества увековечат имена жителей, которые погибли при выполнении боевого долга в ходе специальной операции. Их имена появятся на табличках рядом с военнослужащими, воевавшими в Афганистане, Сирии и Чечне. Об этом сообщает глава Глазова Сергей Коновалов во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Сергей Коновалов Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Данное решение было принято совместно с семьями погибших, ветеранами боевых действий и военным комиссаром. 16 января таблички снимут для замены информации. Работы планируется завершить к 15 февраля.