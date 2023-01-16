Баня загорелась в деревне Удмуртии из-за неисправности печи

14 января около 18:24 в деревне Капустино в Удмуртии загорелась баня. Как сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части 37, причиной пожара стала неисправность печи и дымохода, а также отсутствие отступки и разделки дымохода от горючих материалов.

К моменту прибытия первых пожарных баня горела открытым пламенем, внутри создалось плотное задымление. Общая площадь пожара составила 4 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Всего для тушения привлекалось 10 пожарных и четыре единицы техники.