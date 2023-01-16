Бизнес-омбудсмена Кузбасса назначили министром туризма региона

Первым министром туризма Кемеровской области стала Елена Латышенко. О назначении сообщила администрация правительства региона.

Ранее госпожа Латышенко работала уполномоченным по правам предпринимателей региона. В 2018 году она приняла участие в губернаторских выборах в качестве кандидата от Партии Роста и набрала 1,4% голосов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», постановление правительства Кузбасса о создании министерства туризма вышло в конце прошлого года. До этого сфера туризма находилась в ведении министерства туризма и молодежной политики.

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Валерий Лавский