Сотрудница салона сотовой связи в Можге предотвратила хищение полмиллиона рублей у пенсионерки

В Можге сотрудница салона сотовой связи предотвратила хищение 500 тыс. руб. у 52-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, пожилая женщина едва не стала жертвой мошенника, который представился сотрудником банка. По его словам, финансовое учреждение зафиксировало незаконные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так, следуя инструкциям, женщина в ближайшем отделении банка оформила кредит в размере 500 тыс. руб. Обналиченные средства она должна была перевести лже-сотруднику банка на продиктованный счет через оператора салона сотовой связи.

Однако сотруднице салона эти действия показались подозрительными. Она убедила женщину в том, что та общается с мошенниками, после чего потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК).