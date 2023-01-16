Сотрудница салона сотовой связи в Можге предотвратила хищение полмиллиона рублей у пенсионерки

В Можге сотрудница салона сотовой связи предотвратила хищение 500 тыс. руб. у 52-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, пожилая женщина едва не стала жертвой мошенника, который представился сотрудником банка. По его словам, финансовое учреждение зафиксировало незаконные действия.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Так, следуя инструкциям, женщина в ближайшем отделении банка оформила кредит в размере 500 тыс. руб. Обналиченные средства она должна была перевести лже-сотруднику банка на продиктованный счет через оператора салона сотовой связи.
Однако сотруднице салона эти действия показались подозрительными. Она убедила женщину в том, что та общается с мошенниками, после чего потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК).