Мошенники похитили у жительницы Златоуста более 1 млн рублей

Жительница Златоуста отдала мошенникам более 1 млн руб., пытаясь спасти накопления на банковском счете. В течение суток преступники держали ее на телефонной связи, не позволяя ей отвлечься, сообщает ГУ МВД России по региону.

48-летней жительнице Златоуста позвонили неизвестные через месенджер и сообщили, что в банк поступило заявление о снятии денег со счета. Горожанку переключали на разных «специалистов», представлявшимися то сотрудниками правоохранительных органов, то банка. Затем они потребовали поучаствовать в «мероприятиях» по изобличению недобросовестных банковских работников. Чтобы «клиентка» все время была на связи, звонившие заставили ее купить внешний аккумулятор для телефона. Следуя инструкциям, жительница Златоуста сняла со счета все деньги – 600 тыс. руб. и перевела их якобы на безопасный счет через банкомат по 15 тысяч руб. На следующий день ей снова позвонили и сообщили, что теперь на ее имя пытаются оформить кредит, и чтобы «аннулировать» заявку надо взять в кредит 270 тыс. руб. Затем женщина перевела мошенникам весь лимит кредитной карты – 145 тыс. руб. Однако на этом злоумышленники не успокоились и заставили горожанку подать заявку на оформление «кредиток» в четыре разных банках. Получив одобрение, жительница Златоуста внезапно осознала, что ее обманывают, и позвонила по горячей линии в банк с просьбой заблокировать счета, а также обратилась в отдел полиции.

В ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.