В Краснодаре общая стоимость нового жилья, готового к продаже, за год превысила 285 млрд рублей

Суммарная стоимость готового жилья в новостройках Краснодара, выставленного на продажу, к концу 2022 года составила 285,6 млрд руб. Об этом говорится в исследовании портала недвижимости Urbanus.ru.

Краснодар занял третье место среди крупных российских городов по показателю. Как отмечают аналитики, местный рынок жилья динамично развивается и наполняется новыми объектами. При этом отмечается высокий рост в цене (+11,5% с 2021 года). По данным на осень 2022 года, суммарная стоимость жилья в новостройках, выставленного на продажу, достигала 310 млрд руб.

За краевым центром следует Сочи, где общая стоимость нового готового жилья составила 162,2 млрд руб. Исследователи отмечают, что общая стоимость готового предложения в новостройках Краснодарского края, без учета Краснодара, составляет 238 млрд руб. При этом на Сочи, где численность населения не превышает 1 млн человек, приходится две трети от этой суммы.

Первое место занимает Москва с показателем в 1,42 трлн руб., на втором — Санкт-Петербург (572 млрд руб.). Суммарный показатель этих мегаполисов в 1,6 раза превышает общероссийский. Данные представлены на основе сведений, зарегистрированных на платформе bnMAP.pro.

Анастасия Донскова

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