МИД рассказал о насильственных действиях против российских посольств и дипломатов на Западе

Россия фиксирует попытки поджечь российские посольства и подстроить ДТП с российскими дипломатами в некоторых странах Запада, утверждает статс-секретарь— замглавы МИД РФ Евгений Иванов. О каких конкретно странах и случаях идет речь, он не уточнил.

В интервью ТАСС господин Иванов сказал, что речь идет о «случаях прямой агрессии» в отношении дипломатов РФ и членов их семей. Якобы были выявлены попытки подстроить ДТП с их участием, а также причинение намеренного ущерба их машинам.

«Вопреки своим обязательствам, многие страны, представляющие так называемый коллективный Запад, допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия»,— сказал Евгений Иванов.

Почти сразу после начала военной операции на Украине, на здания посольств России в Дублине и Варшаве нападали протестующие. 9 мая 2022 года посла РФ в Польше Сергея Андреева и нескольких членов его делегации облили красной краской в ходе церемонии возложения венка к могиле советских солдат в Варшаве. В июле в Польше возбудили уголовное дело о нападении на посла РФ. В октябре неизвестные облили красной краской здания российских дипучреждений в Германии.

Лаура Кеффер