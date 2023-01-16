Мужчина на снегоходе погиб после схода лавины на диком склоне в Хакасии

Житель Красноярска погиб в Ширинском районе Республики Хакасия во время движения на снегоходе по дикому склону. Трагедия произошла в выходные, сообщили в МЧС региона. За помощью к спасателям обратились двое мужчин, сопровождавших погибшего, с их слов самостоятельно откапать экстремала не получилось.

На место происшествия в тот же день выехали 11 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. В поисковых работах спасателям также помогали 15 добровольцев на своих снегоходах. Из-за непогоды обнаружить мужчину под снегом спасателям удалось лишь на следующий день. В пресс-службе МЧС по Хакасии отметили, что группа не была зарегистрирована.

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Лолита Белова