В Туве пройдет реконструкция отправки добровольцев на Великую Отечественную войну

В Кызыле 20 мая пройдет историческая реконструкция, представляющая проводы тувинских добровольцев-танкистов на фронт Великой Отечественной войны 80 лет назад – в 1943 году. Тогда Тува еще не входила в состав Советского Союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным пресс-службы правительства Республики Тыва, это будет первая историческая реконструкция в регионе. Она получила название «Тувинским добровольцам посвящается».

«Начнется все с демонстрации трудящихся, которую будет сопровождать конный духовой оркестр. Колонна, украшенная красными флагами и лозунгами, прошествует по улице Щетинкина и Кравченко до здания Филармонии (ранее – Дом культуры им. Сталина). Там пройдет торжественное собрание трудящихся, на котором выступления и напутствия официальных лиц, добровольцев и их родственников будут приняты с воодушевлением. Затем – трогательная сцена прощания под звуки «Интернационала», погрузка добровольцев в автомашины и их отъезд»,– говорится о программе предстоящего события на сайте правительства республики.

Организацией реконструкции займется общественная организация «Хранители историко-культурного наследия». Он получила на ее проведение грант Фонда президентских грантов в размере 1 млн руб.

22 июня 1941 года независимая Тувинская Народная Республика вступила в войну на стороне СССР. В 1944 году она вошла в состав Советского Союза на правах автономной области.

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Валерий Лавский