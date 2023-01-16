Под Новосибирском адвоката за мошенничество осудили на три года условно

Бердский городской суд приговорил адвоката к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью на срок до трех лет.

По версии следствия, адвокат, защищавший обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, путем обмана и злоупотребления доверием, в 2016 году похитил у родителей подсудимого около 1 млн руб., что является крупной суммой. В обмен за гонорар мужчина пообещал решить вопрос о переквалификации действий обвиняемого на менее тяжкое преступление.

Впрочем, юрист не имел и не собирался организовывать подобные переговоры, чем причинил потерпевшим материальный ущерб в крупном размере, отмечают в суде.

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Лолита Белова