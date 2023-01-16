Вылетевший из Иркутска в Читу самолет вернулся обратно

Самолет Аirbus A-319, вылетевший в понедельник из Иркутска в Читу, вынужден был вернуться обратно. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, добавив, что ведомство организовало доследственную проверку инцидента по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным СКР, сегодня в 06:10 по местному времени самолет Аirbus A-319 вылетел из иркутского аэропорта и взял курс на Читу. Воздушное судно было вынуждено вернуться в Иркутск из-за отказа сигнализации створок тормозной системы.

Аirbus, на борту которого находились 151 пассажир и шесть членов экипажа, благополучно приземлился. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил.

Кроме того, проверку по факту возврата в аэропорт самолета авиакомпании «ИрАэро» проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Илья Николаев