Фильм «Все везде и сразу» получил главную премию Critics Choice Awards

В Лос-Анджелесе прошла 28-я церемония вручения кинопремии Critics Choice Movie Awards. «Все везде и сразу» режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана получил награду как лучший фильм. Также кинолента была удостоена премии за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж.
В числе других победителей премии:
- лучшая женская роль — Кейт Бланшетт (за фильм «Тар»);
- лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер («Кит»);
- лучший фильм в комедийном жанре — «Достать ножи: стеклянная луковица»;
- лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
- лучший драматический сериал — «Лучше звоните Соулу»;
- лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»);
- лучшая мужская роль в драматическом сериале — Боб Оденкёрк («Лучше звоните Соулу»);
- лучший комедийный сериал — «Начальная школа Эбботт»;
- лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
- лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
- лучший мини-сериал — «Выбывшая»;
- лучший зарубежный фильм — «RRR: Рядом ревет революция» (Индия);
- лучший актерский состав — «Достать ножи: стеклянная луковица».
Премия Critics Choice Awards вручается Ассоциацией кинокритиков, работающих на телевидении, радио и в интернет-изданиях. В объединение входит около 250 человек, оно считается крупнейшим в Северной Америке.
О фильме «Все везде и сразу» — в рецензии «Ъ» «С миров по нитке».