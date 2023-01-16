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Коммерсантъ FM
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Фильм «Все везде и сразу» получил главную премию Critics Choice Awards

В Лос-Анджелесе прошла 28-я церемония вручения кинопремии Critics Choice Movie Awards. «Все везде и сразу» режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана получил награду как лучший фильм. Также кинолента была удостоена премии за режиссуру, оригинальный сценарий и монтаж.

В числе других победителей премии:

  • лучшая женская роль — Кейт Бланшетт (за фильм «Тар»);
  • лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер («Кит»);
  • лучший фильм в комедийном жанре — «Достать ножи: стеклянная луковица»;
  • лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
  • лучший драматический сериал — «Лучше звоните Соулу»;
  • лучшая женская роль в драматическом сериале — Зендея («Эйфория»);
  • лучшая мужская роль в драматическом сериале — Боб Оденкёрк («Лучше звоните Соулу»);
  • лучший комедийный сериал — «Начальная школа Эбботт»;
  • лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
  • лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
  • лучший мини-сериал — «Выбывшая»;
  • лучший зарубежный фильм — «RRR: Рядом ревет революция» (Индия);
  • лучший актерский состав — «Достать ножи: стеклянная луковица».

Премия Critics Choice Awards вручается Ассоциацией кинокритиков, работающих на телевидении, радио и в интернет-изданиях. В объединение входит около 250 человек, оно считается крупнейшим в Северной Америке.

О фильме «Все везде и сразу» — в рецензии «Ъ» «С миров по нитке».

Лаура Кеффер

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