Суд отправил под домашний арест директора новосибирской турфирмы

В Новосибирске суд поместил под домашний арест директора туристической компании «Ворлд Тревел», которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в середине декабря 2022 года жительница Новосибирска обратилась во время личного приема к прокурору области Александру Бучману с жалобой на бездействие сотрудников полиции при рассмотрении заявления о преступлении. Еще в мае 2022 года она приобрела в турфирме ООО «Ворлд Тревел» две путевки в Турцию, внеся в кассу почти 200 тыс. руб. Вылет в указанную в договоре дату не состоялся, директор турфимы сообщала о неоднократном его переносе. Заявитель потребовала вернуть ей деньги, однако директор компании этого не сделала.

Прокуратура организовала проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, были установлены еще пять потерпевших.

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Илья Николаев