Андрей Аплошкин назначен директором Новосибирского филиала СГК

Директором Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) назначен Андрей Аплошкин. 17 января он займет этот пост, сменив Андрея Колмакова.

О кадровом решении сообщил Telegram-канал Новосибирского филиала СГК. По его данным, ранее, с 2017 года, господин Аплошкин руководил абаканским филиалом компании. «Под его руководством в контур теплоснабжения компании вошли четыре новых муниципалитета Хакасии, проведена реструктуризация и обновление теплосетей»,– отмечается в сообщении.

По данным сайта верховного совета Республики Хакасия, в 2019 году Андрей Аплошкин был избран депутатом регионального парламента. Он баллотировался в одномандатном избирательном округе №4 в Абакане.

Андрей Колмаков возглавлял новосибирский филиал с 2018 года. Причина его отставки в сообщении компании не называется. Но указывается, что гендиректор СГК Степан Солженицын поблагодарил Андрея Колмакова «за профессионализм, ответственность и результативную работу».

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Валерий Лавский