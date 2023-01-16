На СМЗ не нашли договор залога, по которому его акционер получил 250 млн рублей

ОАО «Соликамский магниевый завод» не смогло предоставить суду соглашение о залоге в пользу предприятия 24,99% ООО «Фин-проект», принадлежащих бывшему акционеру Игорю Пестрикову. Они выступали в качестве обеспечения по договору займа, по которому господин Пестриков получил от завода 250 млн руб. В итоге в отношении него и гендиректора предприятия Артура Уртаева было возбуждено уголовное дело о хищении этой суммы. Игорь Пестриков был объявлен в международный розыск, а господин Уртаев отправлен в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас СМЗ в Арбитражном суде Пермского края пытается взыскать долг. В ходе заседания представитель завода пояснила, что предприятие может представить в материалы дела лишь договор займа, поскольку соглашения о залоге у истца нет. Представитель прокуратуры, которая вместе с Росимуществом настаивает на недействительности самой сделки, полагает, что фактически залог вообще не оформлялся. «Надлежащим образом ничего не было сделано», - убеждены в надзорном органе.