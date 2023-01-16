Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2028 году

Запуск российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли запланирован на 2028 год, сообщил директор «Геоинформационных систем» Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой. По его словам, ставится задача «сделать быстрее».

«Будем работать, сейчас достаточно много зависит от того, насколько быстро нам удастся купить комплектующие. Хотя на сегодня 97% комплектующих — отечественные»,— сказал господин Золотой телеканалу СТВ.

Глава компании сообщил, что аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 см. Работающий на орбите белорусский спутник сейчас делает снимки с разрешением 2 м. Господин Золотой объяснил важность проекта тем, что иностранные компании не продают спутниковую информацию высокого разрешения России и Белоруссии.

В группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: один белорусский и пять российских. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов осенью 2022 года сообщал, что работа над новым спутником должна начаться с начала 2023 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре говорил, что достиг договоренностей с Россией о создании в космосе совестной спутниковой группировки. По его словам, программа планируется только для военных целей.

Леонид Уварчев