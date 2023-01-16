Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не толкать

«Мягкое подталкивание» объявлено потенциально опасным для общего благосостояния

Варианты «мягкого подталкивания» потребителей к верному с какой-либо точки зрения потребительскому поведению работают, однако, по мнению группы университетских экономистов в США, как минимум нерелевантны в отношении благосостояния потребителей, а скорее всего, сокращают общее благосостояние. «Подталкивание» в среднем сокращает разброс, но, как предполагается, одновременно увеличивает искажения потребительского выбора: «поведенческая экономика», в которой работают «подталкивания», возможно, изолирует их общеэкономические эффекты.

Фото: Vadim Ghirda / AP

Фото: Vadim Ghirda / AP

В серии публикаций ассоциации NBER в конце 2022 года вышел препринт одного из самых интересных экономических исследований последнего времени. Хант Олкотт из Стэнфорда вместе с Уильямом Моррисоном, Дэниелом Коэном и Дмитрием Таубинским из Университета Калифорнии в Беркли в статье «Когда "подталкивание" увеличивает благосостояние?» на новых, в том числе экспериментальных, основаниях подвергают сомнению эффективность одного из самых популярных инструментов современной социальной инженерии — «мягкого подталкивания».

Термин «nudges» широко популярен с 2010-х годов после выхода в свет в 2008 году одноименной книги Ричарда Тайлера и Касса Санстейна — в ней специалисты по поведенческим финансам предлагали теоретическое обоснование идеи «мягкого подталкивания» к определенному выбору (преимущественно потребительскому, но возможны и варианты, например при уплате налогов) или же ограничения вариантов как более эффективного способа госрегулирования и управления, чем прямое госрегулирование, жесткие запреты и вмешательство в выбор. «Подталкивание» стало неотъемлемой частью современных поведенческих финансов, приобрело (в виде, например, упрощенной и яркой рекомендательной инфографики на потребительских товарах) отличную репутацию в госструктурах как альтернатива дорогостоящему и конфликтному «прямому» регулированию потребления. В 2015 году Тайлер вместе с двумя другими специалистами по потребительским финансам, Гербертом Саймоном и Дэниелом Канеманом (последний более известен как психолог на стыке с социологией и экономикой), стал лауреатом Нобелевской премии — комитет отметил именно книгу «Nudges».

В том, что «мягкое подталкивание» дешевле и лучше прямого принуждения, сомневаться нет смысла, это подтверждено сотнями исследований — Олкотт и его коллеги задались вопросом о более широком экономическом контексте этого факта в ряде экспериментов (повторяющих дизайн экспериментов из популярных статей на эту тему, связанных с потреблением сладких напитков, выбором автомобилей и ограничением выбора в налогообложении — так называемыми субоптимальными налогами в США). Вопрос в том, что кроме условно «позитивных» эффектов подталкивания нужно учитывать при оценке его социального и экономического эффекта. Частный вопрос, который интересовал исследователей: что происходит с благосостоянием домохозяйств, члены которого подвержены влиянию «подталкивания». Авторы формируют вполне междисциплинарную команду: социолог, специалисты по поведенческим и общественным финансам и исследователь в сфере зеленой экономики, по публикациям в СМИ скорее леворадикальные экономисты, для которых «мягкое подталкивание» может быть неприемлемой альтернативой прямому регулированию и находится в том же круге идей, что и «либертарианский патернализм» и «асимметричный патернализм».

Результаты, кажется, удивили самих авторов — их выводы могут показаться даже более мягкими, чем следует из работы: «подталкивание» при всей его эффективности не только влияет на средний выбор, но и усиливает в общем случае размах искажений, мизиинтерпретаций «подталкивания» и усиливает его гетерогенность, тогда как теория требует от этой технологии сокращения возможности выбора. Авторы полагают, что их данные определенно говорят о снижении благосостояния — как общего, так и частного — в результате «мягкого подталкивания». В случае с «субоптимальным налоговым выбором» в США Олкотт и коллеги говорят о нерелевантности полученных «усредненных» результатов общему эффекту. Де-факто работа ставит «подталкивание» в общеэкономический контекст, за отказ от этого нередко критиковали и Тайлера, и Канемана, но прямых заявлений в адрес нобелиатов «это работает, но не так» никто еще не делал.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...