Скончался экс-глава Совета муниципальных образований Татарстана Минсагит Шакиров

На 75-году жизни не стало Минсагита Шакирова, который в 2010-2017 годах возглавлял Совет муниципальных образований Татарстана. Как сообщило госагентство «Татар-информ», его похоронят в понедельник в родном селе Лашманка Черемшанского района республики.

Минсагит Шакиров родился 1 июня 1948 года. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт и Саратовскую партийную школу. С 1966 года работал в газете «Дуслык», затем на мелиоративной станции Черемшанского района, начальником ПМК Минводхоза ТАССР.

С 1981 года Минсагит Шакиров работал в органах КПСС. В 1990 году стал председателем совета Черемшанского района. Был депутатом Верховного совета ТАССР, депутатом первых двух созывов Госсовета Татарстана. В 2010 году покинул пост главы Черемшанского района, возглавив Своем муниципальных образований республики.

Кирилл Антонов

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"